Meeraner rutschen weiter ab

In der Landesklasse West haben die Fußballer des Meeraner SV zu Hause gegen Concordia Schneeberg mit 2:4 (1:1) verloren. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge starteten die Gastgeber gut in die Partie. Felix Petzold brachte den MSV nach knapp 20 Minuten in Führung. Doch die Meeraner konnten nicht nachlegen und gaben die Partie...