Meeraner vor hoher Hürde

Letzte Chance auf Punkte in der Hinrunde: In der Badminton-Sachsenliga tritt die SG Meerane 02 (8. Platz/0:12 Punkte) am Samstag in Leipzig an. Gegner ist die HSG DHfK II (4./7:5). Der Rückstand auf den Tabellensiebten Marienberg beträgt für die Meeraner bereits drei Zähler. "Eigentlich müssen wir unbedingt punkten", sagt...