Meister gibt sich zum Saisonabschluss nochmal die Ehre

Auf dem Sachsenring begann im Mai die aktuelle Saison der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) - an diesem Wochenende findet sie in Hohenstein-Ernstthals Partnerstadt Hockenheim ihr Ende. In der Top-Klasse Superbike strebt der Hohenstein-Ernstthaler Paul Fröde, derzeit 17. der Gesamtwertung, nach einem versöhnlichen Abschluss...