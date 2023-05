Miniteam wird zusätzlich geschwächt

Immerhin zwei gute erste Halbzeiten gezeigt - das können sich die Handballer des ZHC Grubenlampe aus den beiden Spielen am Wochenende mitnehmen. Ansonsten gab es für das Zwickauer Oberligateam beim 18:32 (14:17) am Samstag zu Hause gegen den USV Halle sowie beim 17:27 (8:9) am Montag bei der HG Köthen wenig zu holen. Im Gegenteil:...