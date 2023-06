Mit fünf Siegen am Stück: Zwickauer Tennisspieler klopfen an Oberliga-Tür

Das Spitzenspiel wurde zu einer klaren Angelegenheit: Die Spielgemeinschaft 1. TC Zwickau/ TC Sachsenring Zwickau hat in der Tennis-Verbandsliga der Männer am Samstag die Tabellenführung mit einem klaren 7:2 gegen den SV Dresden-Mitte II verteidigt. Die Gäste waren zwar als Zweitplatzierter angereist, gerieten auf der Anlage an der Zwickauer...