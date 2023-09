Mit Rot und Pfostenpech: BSV Sachsen Zwickau scheitert im DHB-Pokal

Die Bundesliga-Handballerinnen haben am Samstag ihr erstes Saisonspiel knapp verloren. Gegen Solingen-Gräfrath gibt es aber schon in 14 Tagen die Chance zur Revanche.

Der BSV Sachsen Zwickau hat den Einzug in die zweite Runde des DHB-Pokals der Frauen verpasst. Die Mannschaft zog am Samstagabend in einem bis in die Schlussminute offenen Spiel beim Bundesliga-Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath 24:26 (10:12) den Kürzeren.