Mit Sieg ist Platz 4 für Werdauer sicher

Schon vor dem letzten Heimkampf am Samstag, 16 Uhr dürfte das Saisonfazit der Ringer des AC Werdau positiv ausfallen. Als Aufsteiger geht es für die Westsachsen in den abschließenden beiden Duellen gegen Gelenau sowie Pausa/Plauen in einer Woche immerhin noch um einen Podestplatz. Der Grundstein dafür soll am besten gegen...