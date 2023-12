Mit Sieg ist Platz 4 für Werdauer sicher

Schon vor dem letzten Heimkampf am Samstag, 16 Uhr dürfte das Saisonfazit der Regional-liga-Ringer des AC Werdau positiv ausfallen. Als Aufsteiger geht es für die Westsachsen in den abschließenden beiden Duellen gegen Gelenau sowie Pausa/Plauen in einer Woche immerhin noch um einen Podestplatz. Der Grundstein dafür soll am...