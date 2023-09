Motor kassiert zum Auftakt zwei Niederlagen

Hockey-Oberliga: Meerane verliert 1:5 in Jena - Aufholjagd gegen Leuna nicht von Erfolg gekrönt

Der Testspielsieg gegen den tschechischen Zweitligisten HC Kadan hatte bei den Hockeyspielern des SV Motor Meerane die Vorfreude auf die neue Saison in der Oberliga nochmal gesteigert. Doch der Erfolgshunger auf Punkte und Siege blieb am ersten Wochenende in Jena und beim Heimspiel gegen den TSV Leuna noch ungestillt.