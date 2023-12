Motor lässt sich nicht schocken

Die Hockeyspielerinnen aus Meerane haben ihr Heimspiel gegen Jena mit 5:2 gewonnen. Nervenstärke, Teamgeist und eine überragende Kapitänin führten zum Erfolg.

Kleine und etwas größere Schreckmomente hat es für die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane im Heimspiel am Sonntag gegen den SSC Jena einige gegeben. Der frühe Rückstand nach rund zwei Minuten, mehrere Siebenmeterpfiffe gegen sich in der zweiten Hälfte und vor allem die bangen Blicke in Richtung Pauline Rothmund, die in...