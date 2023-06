Motor-Läuferin holt in Bestzeit den Titel

Die Leichtathleten der SG Motor Thurm haben bei den Landesmeisterschaften des Nachwuchses in Dresden fünf Medaillen gewonnen. Ganz oben auf dem Podest stand Lena Hahn in der Altersklasse W 15. Nach dem Landesmeistertitel über 3000 m in der Halle setzte sie sich auch in der Freiluftmeisterschaft durch und garnierte den Sieg mit...