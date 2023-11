Mülsen erwartet den Vizemeister

Wer hätte das gedacht? Der SV Blau-Gelb Mülsen kann in der Fußball-Landesklasse West am Sonntag, 14 Uhr mit einem Heimsieg gegen Merkur Oelsnitz direkt am Vizemeister der Vorsaison vorbeiziehen. Die Mannschaft von Trainer Sven Fritzsche hat nicht nur zuletzt das Westsachsenderby beim Oberlungwitzer SV knapp für sich entschieden....