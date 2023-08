Mülsener schlagen wieder zu

Die Fußballer des SV Blau-Gelb haben zum Landesklasse-Auftakt den SV Auerhammer 4:2 besiegt. Trotz sommerlicher Temperaturen zahlte sich der Aufwand der Hausherren aus.

Sie haben es wieder getan. Im zweiten Jahr Landesklasse hat der SV Blau-Gelb Mülsen sein Auftaktspiel auf heimischem Rasen wie schon im Vorjahr deutlich gewonnen. Die Mülsener schlugen am Sonntag den gastierenden SV Auerhammer 4:2 und reihen sich damit nach dem ersten Spieltag auf dem vierten Rang ein. "Das geht auch so in...