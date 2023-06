Nachwuchs kürt drei Pokalsieger

Sechs Wochen nach dem Fußball-Kreispokalfinale der Männer werden am Samstag drei weitere Titel im Kreisverband Zwickau vergeben. Auf dem Platz des FC 02 Zwickau kommt es zu den Endspielen der B-, C- und D-Jugend-Kicker. Letztere machen dabei am Samstag ab 9 Uhr den Anfang. Im Finale steht der Spielgemeinschaft aus Mülsen St. Niclas,...