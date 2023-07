Neulinge zu Beginn gegen Kellerkinder

Zum Auftakt der Fußball-Westsachsenliga haben die beiden Aufsteiger vom Papier her lösbare Aufgaben bekommen. Neuling SV Lok Glauchau-Niederlungwitz trifft am 20. August zu Hause auf den SV Waldenburg, der die vergangene Saison als Vorletzter abgeschlossen hat. Auch der Ebersbrunner SV bekommt es am ersten Spieltag mit einem...