Oberfranke jubelt in Crimmitschau

Mit dem zweiten Sieg von Leopold Gomez Islinger (TC Postkeller Weiden) nach 2021 ist dieser Tage das 63. Tennis-Pokalturnier des ETC Crimmitschau zu Ende gegangen. Der an Nummer 2 gesetzte Oberfranke entschied das Endspiel gegen den Turnierfavoriten Henry Schubert (TC Bad Grund) glatt in zwei Sätzen für sich. Die beiden dritten...