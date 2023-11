Oberlungwitz verteidigt ersten Platz in Eibenstock

Tennis-Bezirksliga: OSV gewinnt auch das zweite Saisonspiel deutlich

Die Tennisspieler des Oberlungwitzer SV sind äußerst erfolgreich in die aktuelle Hallensaison gestartet. In der Mixed-Bezirksliga der Aktiven stehen die Westsachsen nach zwei hohen Siegen mit 4:0 Punkten an der Tabellenspitze. Alle anderen Teams in der achtköpfigen Staffel mussten bereits mindestens eine Niederlage einstecken.