Oberlungwitzer SV verliert zu Hause

Die Landesklasse-Fußballer des Oberlungwitzer SV haben am Sonntagnachmittag einen Fehlstart in die Rückrunde hingelegt. Der Tabellensechste verlor zu Hause gegen seinen unmittelbaren Verfolger Concordia Schneeberg mit 1:2 (0:0). Den zweiten Gegentreffer kassierten die Hausherren in der ersten Minute der Nachspielzeit. Unterdessen...