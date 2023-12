Österreich als Sprungbrett genutzt

Amy Zmarzly aus Lichtenstein ist mit ihrem Motorrad in diesem Jahr in der Alpenrepublik an den Start gegangen. 2024 wechselt die 14-Jährige auf ein noch schnelleres Modell.

Der Traum von einer großen Karriere als Motorradrennfahrerin ist auch bei Amy Zmarzly vorhanden. Die 14-jährige Lichten-steinerin lernte das Einmaleins der Rennerei mit einem Pocket Bike beim AMC Sachsenring aus Hohenstein-Ernstthal und stieg danach zu den größeren und schnelleren Mini Bikes auf. Nach ihrem 5. Gesamtrang...