Ohne Rhythmus keine Punkte

In der Handball-Verbandsliga haben die Frauendes HC Fraureuth gegen Glauchau/Meerane eine 20:32-Auswärtsniederlage kassiert. Für die Pleite gibt es mehrere Gründe.

Chancenlos. So lässt sich der Auftritt der Fraureutherinnen in der Handball-Verbandsliga beim HC Glauchau/Meerane mit einem Wort zusammenfassen. "Wir sind nicht unter Wert geschlagen worden. Die Niederlage geht so in Ordnung", schätzte Trainer Michael Meyer sportlich fair ein. Nachdem das vorangegangene Spiel knapp verloren...