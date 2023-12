Oldie-Treffen wird zur Premiere ein Erfolg

In entspannter Rundehaben sich ehemaligeZwickauer Handballergetroffen. Die Veranstaltung, bei der viele alteGeschichten zu hörenwaren, soll keine Eintagsfliege bleiben.

Tradition trifft Tradition - so könnte man das erste Oldie-Treffen ehemaliger Handballer des ZHC Grubenlampe beschreiben. "Wir wollen die Kameradschaft unter uns alten Handballern pflegen und freuen uns sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind und wir in viele bekannte Gesichter blicken können. Wir bedanken uns ganz...