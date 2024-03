OSV kassiert erneut fünf Gegentreffer

Weiter abwärts geht es für den Oberlungwitzer SV in der Fußball-Landesklasse West. Nach der 1:5-Niederlage in der Vorwoche beim ESV Lok Zwickau kassierte die OSV-Elf am Sonntagnachmittag zu Hause erneut fünf Gegentreffer. Gegen den SV Tanne Thalheim hieß es am Ende 2:5 (1:4). Eine weitere Niederlage musste auch der in großer...