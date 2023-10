Paukenschlag in der Westsachsenliga: Meeraner SV zieht Mannschaft zurück

Vor dem Auswärtsspiel bei Kreisoberliga-Schlusslicht Reinsdorf-Vielau hat der MSV bekanntgegeben, dass die zweite Fußballmannschaft des Vereins mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen wird. Der Kreisverband wurde von der Entscheidung überrascht.

Lutz Seidel musste sich am Freitag gegen Mittag kurz sammeln. "Wir müssen uns im Vorstand erstmal zusammensetzen und beraten, wie wir darauf reagieren. Es ist das erste Mal in den 15 Jahren, seit es die Kreisoberliga gibt, dass so etwas passiert", sagt der Spielausschuss-Vorsitzende des Kreisverbands Fußball Zwickau (KVFZ). Rund anderthalb...