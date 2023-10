Quartett des BSV Sachsen Zwickau ist international im Einsatz

Am Mittwoch ist die Qualifikationsphase für die Handball-EM der Frauen im nächsten Jahr gestartet. Wie es für die Spielerinnen des Zwickauer Bundesligisten lief und wie es jetzt weitergeht.

Mit deutlichen Siegen sind die Handball-Nationalmannschaften aus Island und Slowenien am Mittwoch in die Qualifikation für die Europameisterschaft der Frauen 2024 gestartet. Am klaren 51:13-Erfolg der Sloweninnen gegen Lettland hatte auch eine Spielerin des BSV Sachsen Zwickau großen Anteil: Ema Hrvatin steuerte sieben Treffer zum Sieg ihres...