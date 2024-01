RB Zwickau: Der Blick geht nur nach vorn

Mit einem Heimspiel gegen Hannover United starten die Rollstuhlbasketballer von RB Zwickau am Samstag, 16 Uhr in der Sporthalle Mosel in die Rückrunde der Bundesliga. Der Aufsteiger und Tabellenvorletzte trifft dabei das erste Mal in dieser Saison auf den Fünften aus Niedersachsen. Das Hinspiel war ausgefallen und wird erst im März nachgeholt....