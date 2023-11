RB Zwickau setzt Achterbahnfahrt in der Bundesliga fort

Die Rollstuhlbasketballer des Erstliga-Aufsteigers haben am Samstag eine klare Heimniederlage gegen Trier kassiert. Dabei kam die Mannschaft erst ins Spiel, als es schon viel zu spät war.

Die Rollenden Biester von RB Zwickau warten in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga weiter auf den zweiten Saisonsieg. Das 59:88 am Samstag gegen die Doneck Dolphins Trier war für den Aufsteiger die vierte Niederlage in Folge. Trainer Marco Förster hatte daran sichtlich zu knabbern. "Wir haben uns heute selbst geschlagen", sagte er nach dem...