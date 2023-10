RB Zwickau startet mit vollem Kader

RB Zwickau kann für das Auftaktspiel in der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga am Samstag mit Steven Elliot planen. Der Neuzugang aus Australien hat sich nach seiner Handverletzung von Anfang September mit Kurzeinsätzen vorige Woche beim Turnier der Pokal-Vorrunde in Elxleben zurückgemeldet. Das freut vor dem Heimspiel am Samstag,...