RB Zwickau: Warum das Pokal-Aus nervt und doch Hoffnung macht

Mit einer Heimniederlage im Achtelfinale gegen den RBC Köln sind die Rollstuhlbasketballer von RB Zwickau am Sonntag in der Sporthalle Mosel aus dem Pokalwettbewerb des Deutschen Rollstuhl-Sportverbandes ausgeschieden. Der Tabellenneunte der Bundesliga lag zur Pause 35:31 in Führung, ehe er sich dem in der Liga zwei Plätze besser platzierten...