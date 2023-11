Reinsdorfer meistert selbst gewählten Dauerstress

Endurofahrer Arvid Meyer hat gleich zwei Serienerfolgreich abgeschlossen. Nach dem größten Erfolg seiner Karriere ist noch einmal quälen angesagt.

Kempenich, Rüdersdorf, Griesbach - für Endurofahrer Arvid Meyer ging beziehungsweise geht es im Saison-Endspurt in diesen Tagen Schlag auf Schlag. In Kempenich unweit des Nürburgrings holte sich der 22-jährige Reinsdorfer in der Klasse E2B im Enduro-Cup des Deutschen Motorsportbundes seinen sechsten von neun möglichen...