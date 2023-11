Reiter testen Form für Großen Preis in Chemnitz

Felix Wassenberg beim Heimspiel in Zwickau mit vielen vorderen Plätzen

Beim ersten Reitturnier der 2. Zwickauer Winteredition auf der Anlage von Pferdezucht- und Sport Tobias Kunze in Marienthal hat sich Felix Wassenberg (RFV Paulushof Zwickau) als erfolgreichster Starter aus der Region erwiesen. So war er in der Springprüfung der Klasse S* ganz vorn zu finden. Hinter dem Sieger des 92. Deutschen...