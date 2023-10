Ringerin hat ehrgeizige Ziele

Beim 23. Internationalen Pokalturnier in Werdau gewann Fiona Gasser (oben) vor kurzem in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm. Nach souveränen Siegen in der Vorrunde - unter anderem gegen Gina Trieband vom 1. Luckenwalder SC - setzte sich die Sportlerin vom AC Werdau im Finale gegen Vereinskameradin Kimberly Seifert durch. Bild: Ralf Wendland