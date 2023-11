Rückrunde startet in eigener Halle

Mit einem Heimkampf starten die Ringer des AC Werdau am Samstag in die Rückrunde der Regionalliga. Mit 6:8 Punkten liegen die Westsachsen derzeit auf Rang 5 der acht Mannschaften starken Staffel. Gegen den Vorletzten RC Germania Potsdam sind sie nicht nur deshalb 19.30 Uhr zu Hause in der Sporthalle des Werdauer Gymnasiums leichter...