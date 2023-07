Sachsenmeistertitel für Zwickauerin

Mit dem Sachsenmeistertitel in der Jugend B hat sich Nachwuchssportlerin Linda Epperlein beim 40. Leipziger Triathlon für eine gute Leistung belohnt. Für die Strecke von 400 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Rad und 2,5 Kilometer Lauf benötigte sie 46:13 Minuten und lag damit im Ziel klar vorn. Beim Wettkampf am Kulkwitzer See im...