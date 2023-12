Sachsenpokal: ZHC erreicht Viertelfinale

Beim Verbandsligisten der Staffel West, SG LVB Leipzig II, hat der ZHC Grubenlampe das Achtelfinale im Handball-Sachsenpokal klar mit 40:28 (18:12) gewonnen und steht damit in der Runde der letzten Acht. Nach einem 6:6-Zwischenstand in der 10. Minute lag der Landesligist wenig später mit 11:8 vorn (20.). Als sich die Zwickauer in...