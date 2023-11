Sachsenring: Hertha BSC stoppt kleine Siegesserie

Tischtennis, 2. Liga:Hohenstein-Ernstthalverliert in Berlin mit 2:6

Nachdem die Tischtennisspieler des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der 2. Bundesliga zuletzt dreimal in Folge gewannen, wurde die Rückfahrt aus der Bundeshauptstadt am Samstag eine "Leerfahrt". Bei der "Alten Dame" Hertha BSC Berlin verloren die Westsachsen mit 2:6. "In dieser 2. Liga bekommt man rein gar nichts geschenkt....