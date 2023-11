Sachsenring setzt Höhenflug in Lichtenstein fort

Die HSG-Handballerinnen haben Weißenborn II mit einem Kantersieg abgefertigt. Die Freude der Männer über einen unverhofften Punktgewinn waretwas getrübt.

Die Handballerinnen der HSG Sachsenring spielen in der Bezirksklasse bisher eine makellose Saison. Nicht nur 12:0 Punkte stehen zu Buche, sondern auch eine starke Tordifferenz von plus 67 nach sechs Spielen. An der Tabellenspitze steht das HSG- Team trotzdem nur denkbar knapp. Denn der Verfolger aus Roßwein ist lediglich ein Tor...