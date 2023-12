Schafft es eine Zwickauer Handballerin ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft?

Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen biegt auf die Zielgerade ein. Spannend ist es dabei vor allem noch für Natasa Corovic vom BSV Sachsen Zwickau und die Auswahl Montenegros.

Es dürfte ein Spiel werden, das Natasa Corovic so schnell nicht vergisst – egal wie es ausgeht. Am Montagabend entscheidet sich, ob die Rückraumspielerin des BSV Sachsen Zwickau mit der Nationalmannschaft Montenegros ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft einzieht. Und weil das Team in der Hauptrundengruppe B im schwedischen Göteborg auf die...