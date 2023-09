Schnupperangebote für die Herbstferien

Der Kreissportbund Zwickau und die Sportjugend haben zusammen mit den Vereinen des Landkreises Zwickau für die Herbstferien wieder mehrere Aktivitäten vorbereitet, um in verschiedene Sportarten hineinschnuppern zu können. In der ersten Ferienwoche gibt es beispielsweise Angebote im Kegeln und im Fußball sowie in der...