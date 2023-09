Schwere Aufgabe für Drittliga-Aufsteiger

Das erste Auswärtsspiel in der 3. Handball-Liga der Frauen hat es für das Juniorteam des BSV Sachsen Zwickau gleich in mehrfacher Hinsicht in sich. Zum einen muss die Mannschaft gut 550 Fahrtkilometer auf sich nehmen, um am Samstag, 18 Uhr bei der SG Todesfelde/Leezen in Schleswig-Holstein anzutreten. Zum anderen hatte es in der...