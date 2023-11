Setzt der ZHC den Aufwärtstrend fort?

Die Sachsenliga-Handballer des ZHC Grubenlampe haben am Samstag in eigener Halle die Chance, ihren Aufwärtstrend fortzusetzen. Zuletzt holten sie beim 20:20 in Cunewalde den ersten Auswärtspunkt und feierten zuvor zwei Heimsiege in Folge. Mit 5:7 Punkten ist der ZHC Tabellenachter und hat am Samstag ab 17 Uhr den Sechsten SV Koweg...