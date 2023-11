Sieg zum Debüt auf der Trainerbank

Meeranes neuer Trainer Marco Waldenburger hat in der Fußball-Landesklasse West einen gelungenen Einstand gefeiert. Beim TSV Flöha setzte sich der Meeraner SV mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Felix Petzold, der per Foulelfmeter in der 31. Minute einnetzte. Der Oberlungwitzer SV musste sich dagegen beim FSV...