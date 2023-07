Simson-Racer fahren auf das Podium

Mit einem Sieg und einem zweiten Platz hat Jan Schäffer beim 3. Lauf der SimsonGP-Meisterschaft überzeugt. Der Zwickauer Mitorganisator der Rennserie raste auf dem Görlitzring bei Hagenwerder in der Klasse Open-85 aufs Podium und ist damit vorerst auch Zweiter in der Gesamtwertung. Ähnlich erfolgreich unterwegs war in Ostsachsen...