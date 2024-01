So lief das Testspiel des FSV Zwickau beim VfB Empor Glauchau

Die Schwäne haben auf einem schneebedeckten Platz mit 4:1 beim Tabellenführer der Fußball-Sachsenliga gewonnen. Warum am Ende beide Teams mit dem Ergebnis gut leben konnten.

In welche Richtung sich das Testspiel zwischen dem FSV Zwickau und dem VfB Empor Glauchau entwickeln würde, war am Dienstagabend mit einem Blick auf den Kunstrasenplatz schnell klar. Bei Minusgraden und einem schneebedeckten Platz in Glauchau standen vor allem Kampf und Einsatz statt technischer Finessen auf dem Programm. "Es war ein schwieriges...