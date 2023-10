Souveräne Vorstellung beim ersten Saisonsieg

Handball-Sachsenpokal: HC-Frauen gewinnen 29:23 gegen Leipzig und wollen in der Liga daran anknüpfen

Nach den glücklosen Auftritten in der Verbandsliga hatten die Frauen des HC Glauchau/Meerane in der ersten Runde des Handball-Sachsenpokals ein Erfolgserlebnis. 29:23 gewannen sie am Sonntag gegen Liga-Konkurrent SG Leipziger VB und feierten den ersten Saisonsieg. "Wir waren sehr zufrieden und glücklich, dass wir endlich einen...