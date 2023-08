Spielernot in Hohenstein - VfL 05 stellt kein eigenes Team

Der einstige Fußball-Oberligist backt in einer Spielgemeinschaft derzeit kleinere Brötchen. Nun setzte es noch eine Niederlage gegen den Stadtrivalen Wüstenbrander SV.

Es ist noch keine fünf Jahre her, da empfing der VfL 05 Hohenstein-Ernstthal in der Fußball-Oberliga Gegner aus Berlin oder Leipzig, nachdem es zuvor viele Jahre spannende Partien in der Landesliga gegeben hat. Anfang 2020 erfolgte die überraschende Auflösung des Oberligateams. Seitdem kickte eine Männermannschaft des VfL 05 in...