Spitzenpartie am zweiten Spieltag

Fußball-Landesklasse: OSV empfängt Zwickau

Ein Derby mit Spitzenspielcharakter gibt es am Sonntag in der Fußball-Landesklasse West in Oberlungwitz. Sowohl der Oberlungwitzer Sportverein (1:0 in Schneeberg) als auch der ESV Lok Zwickau (1:0 gegen den VfB Auerbach II) sind dank stabiler Abwehr mit knappen, aber verdienten Siegen in die neue Spielzeit gestartet. Das war für...