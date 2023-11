Springprüfung als Höhepunkt

Über 150 Reiter erwartet der RSV Limbach-Oberfrohna am Wochenende in Zwickau. In der Halle von Pferdezucht und -sport Tobias Kunze in Marienthal veranstaltet der Verein sein Turnier zum Jahresabschluss. Höhepunkt des Programms, das am Samstag und Sonntag jeweils 8 Uhr beginnt, ist eine Springprüfung der Klasse S* am Samstag ab...