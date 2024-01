St. Egidien grüßt von der Spitze

Die Bezirksliga-Faustballer der SSV St. Egidien haben sich auch am dritten Spieltag in Weißenborn (Ausrichter: SV Berthelsdorf) keine Blöße gegeben und ihre weiße Weste behalten. Gegen den Gastgeber fuhren sie ebenso einen Sieg ein wie gegen den SV Großrückerswalde und den SV Eppendorf. Nach nunmehr drei Spieltagen, an denen...