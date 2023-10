Starke Reflexe und gute Videoanalyse: Wie Torhüterin Caroline Martins die Gegnerinnen des BSV Sachsen Zwickau nervt

Die Brasilianerin im Tor der Zwickauer Bundesliga-Handballerinnen zeigt seit drei Spielen konstant starke Leistungen. So wünscht es sich der Trainer.

Herbert Müller, der Trainer Thüringer HC war trotz des Derbysieges beim BSV Sachsen Zwickau, genervt. "So viele 100-prozentige Chancen darf man nicht vergeben", monierte er am Samstagabend. Dass seine Mannschaft besonders in der ersten Hälfte der Bundesligapartie reihenweise nicht ins Tor traf, lag sicher auch am fehlenden Zielwasser, aber auch...