Start verschlafen - keine Punkte

Die Zweitliga-Wasserballer des SV Zwickau 04 haben ihre erste Heimpartiegegen DHfK Leipzig 9:11 verloren. Zu Spielbeginn steckte wohl noch eine denkwürdige Niederlage aus der Vorwochein den Köpfen.

Die Ränge in der Glück-Auf-Schwimmhalle waren gut gefüllt und die Mannschaft der Gastgeber hoch motiviert: Im ersten Heimspiel der 2. Wasserball-Liga Ost wollte der SV Zwickau 04 am Samstag im Sachsenderby den SC DHfK Leipzig nass machen. Das Vorhaben misslang: Die Hausherren um Trainer Ludwig Will mussten sich 9:11 geschlagen...